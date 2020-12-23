В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Чувашии будет выделено более 650 млн рублей

В Чувашии в следующем году продолжится обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. В 2021 году на эти цели предусмотрено 656,6 млн рублей. Средства рассчитаны на реализацию 160 инвестиционных проектов и создание 440 рабочих мест, сообщил в эту среду вице-премьер Дмитрий Краснов в ходе заседания корсовета по защите прав предпринимателей.

«В 2020 году были упрощены процедуры предоставления господдержки бизнесу. В частности, сроки рассмотрения заявки на получение микрозайма сокращены до 1 рабочего дня», – также проинформировал заместитель Председателя Кабинета Министров – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Кроме того, максимальная сумма выдаваемой гарантии на 1 субъект малого и среднего бизнеса увеличена до 100 млн рублей. Эта практика является одной из лучших и впервые введена в ПФО.

Ранее мы писали, деловому сообществу Чувашии готовят одни из лучших условий в ПФО для развития бизнеса. Правительство региона анонсировало изменения в налогообложении, благодаря которым предпринимательство в регионе станет еще более привлекательным.

Источник: чувашинформ.рф.