В Шри-Ланке изучат наработки Чувашии в области медицины и образования

Перспективы сотрудничества в этом и других направлениях обсуждались в ходе встречи ланкийской делегации с Главой Чувашии Олегом Николаевым 22 декабря.

Гостей Чувашии заинтересовали также продукция предприятий химической индустрии, машиностроения, электротехнического кластера. В свою очередь, Шри-Ланка готова предложить жителям региона чай, фрукты, морепродукты, ювелирные изделия, продукцию легкой промышленности.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Мигахаланде Дураге Ламаванса подчеркнул, что страна делает ставку на взаимодействие «не только со столицей, но и с регионами».

«Новые возможности для расширения обоюдовыгодных двусторонних отношений следует искать как раз в таких регионах, как Чувашская Республика», – согласился Олег Николаев. Он обещал поддержку в развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Добавим, у ланкийской делегации в Чувашии обширная программа. Сегодня гости посетили ООО «Техмашхолдинг», ООО «Четра». В дальнейших планах – встречи с представителями Минсельхоза, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, посещение других производственных площадок, а также медицинских организаций. Гости пробудут в республике до 24 декабря.

Ранее мы сообщали, что Олег Николаев договорился о сотрудничестве с послом Никарагуа.

Источник: чувашинформ.рф.