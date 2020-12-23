В Чувашии с нового года появятся новые формы государственной поддержки бизнеса

С 2021 года для малого и среднего бизнеса Чувашии будут предоставлены субсидии из республиканского бюджета на возмещение затрат на приобретение оборудования для создания или модернизации производства товаров. Субсидия может покрывать до 50% производственных затрат. Всего же на предстоящий год предусмотрено 50 млн рублей из бюджета Чувашской Республики.

Кроме того, ведется активная работа по упрощению процессов предоставления господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Мы делаем все необходимое, что максимально упростить процедуру получения микрозайма — срок рассмотрения заявки составляет сейчас один рабочий день. Увеличено предоставление поручительств Гарантийного фонда: максимальная сумма выдаваемой гарантии увеличена до 100 млн рублей на 1 субъект. Данная практика является одной из наиболее эффективных и впервые введена в Приволжском федеральном округе», — поделился вице-премьер республиканского правительства — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Также с нового года бизнес-сообществу будут доступны льготные меры поддержки и в налоговой сфере, в том числе пониженные налоговые ставок и «налоговые каникулы», расширена сфера применения патентной системы налогообложения.

Мы уже писали о том, что по инициативе Олега Николаева в Чувашии предложены одни из наилучших условий развития бизнеса в ПФО.

Источник: чувашинформ.рф