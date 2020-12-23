В Чувашии выбрали район, который станет центром Дня Республики-2021

В 2021 году основными площадками празднования Дня Республики в Чувашии станут город Чебоксары и Шумерлинский район, который признан победителем конкурса среди муниципальных районов и городских округов на право проведения праздничных мероприятий.

Об этом руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов сообщил на заседании регионального Правительства 23 декабря.

В план мероприятий будущего празднования традиционно вошли ежегодные деловые мероприятия (Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», предпринимательские форумы «От идеи до экспорта», «Делай бизнес», «Мой бизнес»), а также разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

При этом все они будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки и ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Источник: чувашинформ.рф.