Вокальный проект «Дети России» назван лучшим творческим проектом 2020 года в городском конкурсе

Итоги VI ежегодного городского конкурса «Мы — будущее города Чебоксары» опубликованы в официальной группе в ВКонтакте отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары.

Чебоксарский вокальный проект «Дети России», руководителем которого является Елена Мещерина, стал победителем номинации «Лучший творческий проект года».

Некоммерческий проект создан для того, чтобы наполнить сердца россиян любовью к родине и чувством гордости за свою страну. В прошлом году «Дети России» отмечены премией «Общественное признание».

В своих клипах дети исполняют «Гимн России» и такие песни как «С чего начинается Родина», «Течёт река Волга», «Идёт солдат по городу» и т.д.

Напомним, в июне с ребятами общался Глава Чувашии Олег Николаев. Тогда он предложил участникам проекта вживую исполнить композиции для чебоксарских зрителей на 100-летии Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.