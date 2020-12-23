Возраст молодежи повысили до 35 лет включительно

Госдума приняла закон о молодежной политике в РФ, который повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. Благодаря этому документу численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. А это, в частности, означает, что меры господдержки, предназначенные для молодых, будет получать куда больше граждан.

К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас — до 30 лет). Как это отразится на бюджете таких граждан? В первую очередь, это касается молодых семей, объяснил один из авторов, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Первый пример: при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета — и в большинстве регионов при этом ограничивают возраст молодых родителей 30 годами. А теперь — платить будут до 35 лет включительно. И это как минимум — регионы будут иметь право повышать возраст молодежи (но никак не снижать).

Другой пример — программа «Молодая семья», в рамках которой государство вносит за семью часть стоимости квартиры. Это субсидия — деньги возвращать не надо. Теперь во всех регионах на такую поддержку от властей смогут претендовать граждане до 35 лет. Например, планку придется поднять Ленинградской области, где возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, рассказал Пайкин.

И третий пример — поддержка талантливой молодежи. Возраст соискателей при назначении именных стипендий молодым ученым по ряду программ ограничен 30 годами, а гранты некоторых научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года.

Таким образом, новый закон позволит закрепить единые права молодежи независимо от региона проживания.

Нововведение отражает демографические изменения, подчеркнул глава профильного комитета. Ведь возросли продолжительность жизни, был поднят пенсионный возраст. И это стало аргументом в пользу решения повысить общероссийский возраст молодежи.

Законопроект также прописывает основные понятия в данной сфере, устанавливает основные направления молодежной политики. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве и многое другое. Также закрепляются основные полномочия органов власти разного уровня. Закон получился рамочным, не скрывают авторы — однако на его основе должно появиться множество других нормативных актов. Документ позволит выстроить систему органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику. Ее разработкой займется федеральная власть, а на регионы возложат реализацию молодежных программ на своих территориях. На местах также будут заниматься обеспечением прав и защитой законных интересов молодых людей.

Такой закон был нужен, потому что граждане в ходе общероссийского голосования по Конституции поддержали нормы о молодежной политике, объяснила один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова. До сих пор единственный нормативный акт, который регулирует молодежную политику, — это постановление Верховного Совета от 1993 года.

Законопроект до принятия подвергся критике — не только за рамочный характер. Появились, например, сомнения, что он может усилить инфантилизм в обществе — ведь и так немало молодых людей пользуются финансовой поддержкой родителей, а тут может появиться дополнительный аргумент «висеть на шее» у них до 35 лет.

В Госдуме с такой критикой не согласны и поддержали проект единогласно — депутаты назвали его долгожданным. Борис Пайкин отметил, что документ, наоборот, направлен на самореализацию и повышение самостоятельности молодежи. Он закрепляет сложившуюся тенденцию: молодые люди в нашей стране стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка, больше времени уделяя учебе и профессиональному развитию.

Член комитета Наталья Кувшинова обратила внимание, что новый закон позволит участвовать еще почти 13 млн граждан в молодежных программах, проектах, грантах разных уровней. А это значит, что он стимулирует активность молодых. Галина Карелова согласна с коллегами из Госдумы: принятие документа, по ее словам, будет способствовать созданию новых перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.

Источник: rg.ru