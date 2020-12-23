Власти Чувашии рассказали, на что жалуется бизнес и как они будут с этим работать

С таким заявлением выступил 23 декабря на Координационном совете вице-премьер республиканского правительства — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Он сообщил, что для выстраивания диалога с бизнес-сообществом республики, а также выявления актуальных проблем предпринимательства, с сентября по декабрь этого года проводилось анкетирование делового сообщества о существующих административных барьерах.

Для этого на сайте Минэкономразвития Чувашии и ряде других был размещен баннер, предлагающий пройти онлайн-опрос. Так, наиболее ощутимыми проблемами бизнеса в Республике, согласно мнению респондентов, являются частые проверки, коррупция, слабая информированность, бюрократия и высокая налоговая нагрузка на бизнес. Всего же административное давление испытали на себе 45% опрошенных. Из них 14% отметили трудности с получением субсидий для развития бизнеса, еще 9% — при налоговых проверках и столько же при технологическом присоединении к электросетям, тепло- и водоснабжению, сетям газораспределения.

«Опрос показал, что предприниматели ждут от нас диалога: проведения бесплатных семинаров, качественных консультаций, разъяснительных комментариев к законодательным актам. Поэтому актуальная для нас задача на сегодня — выстроить нормальную коммуникацию между исполнительной властью и бизнес сообществом. — высказался Дмитрий Краснов. — Перед сотрудниками Минэкономразвития Чувашии уже поставлена задача проводить подобный мониторинг в ежемесячном порядке. Результаты опроса будут озвучиваться раз в месяц на Координационном совете».

Глава Республики Олег Николаев в свою очередь предложил общественным организациям активнее включаться в опросы Минэкономразвития и подключать к ним предпринимателей. И, что важнее, чтобы подобные опросы содержали конкретные кейсы для выработки целенаправленных решений всех поступающих проблем.

Источник: чувашинформ.рф.