Чувашская гречиха завоёвывает зарубежные рынки

Чувашские сельхозтоваропроизводители в декабре начали поставлять гречиху в Бельгию.

«На днях отправлена первая партия — 380 тонн. Планируемый объем поставок составляет 700 тонн», – рассказал журналистам вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

Поставки этой культуры уже осуществляются в Польшу и Германию.

По данным Минсельхоза России на 13 декабря аграриями Чувашской Республики в 2020 году экспортировано продукции на 33,1 млн долларов США (без стран Европейского Союза), это на 25,7 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, агроэкспорт Чувашии к 2025 году должен достичь 46 миллионов долларов. Такая задача обозначена в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашии до 2025 года.

Источник: чувашинформ.рф