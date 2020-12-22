Специалисты Минприроды Чувашии проводят рейды в Новочебоксарске

В связи с многочисленными обращениями жителей города Новочебоксарска о выбросе загрязняющего вещества (хлора) в атмосферу министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики проводит рейды.

Сотрудники отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора 17 декабря в ходе рейда осмотрели улицы Силикатная и Коммунистическая, а также проезд Максима Иванова.

«Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики держит ситуацию на контроле. Работа по выявлению источников выброса загрязняющего вещества ведомством будет продолжена. Напомним, что лабораторные исследования измерения концентрации хлора проводятся Центром гигиены и эпидемиологии №29 Федерального медико-биологического агентства и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике», — прокомментировал и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

Ранее мы писали о том, что по факту загрязнения воздуха в Новочебоксарске возбудили уголовное дело, а также что министр промышленности Чувашии осмотрел работу системы нейтрализации выбросов на «Химпроме».

Источник: чувашинформ.рф