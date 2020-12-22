Олег Николаев предложил синхронизировать программы социального контракта и поддержки малого и среднего бизнеса

Поручение Глава Чувашии озвучил 22 декабря на заседании рабочей группы по разработке и реализации региональной программы снижения доли малоимущего населения.

«Социальный контракт – один из действенных инструментов обеспечения адресной поддержки. Он позволяет пролонгировать помощь через формы поддержки малого и среднего бизнеса. То есть через социальный контракт мы даем человеку «удочку» для получения доходов, а дальше помогаем ему управлять этой «удочкой» через различные инструменты господдержки. Такой подход более правильный. Так мы формируем класс людей самодостаточных, способных генерировать услуги и продукты и за счет этого получать доходы», — обратил внимание Олег Николаев.

По данным Минтруда Чувашии, с начала года в регионе заключено более 4900 социальных контрактов на общую сумму 351 млн рублей.

Напомним, в 2020 году Чувашия участвует в пилотном проекте по реализации социальных контрактов. Они заключаются с гражданами, имеющими доходы ниже прожиточного минимума. С 2021 года механизм получит федеральное софинансирование во всех субъектах федерации. На эти цели из будет выделено 26,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, Минтруд России признал успешной практику социального контракта в Чувашии. В республике она реализуется в рамках региональной программы, нацеленной на двукратное уменьшение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума до 2030 года.

Источник: чувашинформ.рф.