К концу года в Чувашии начал снижаться уровень безработицы

Рост безработицы, который начал фиксироваться в республике с апреля текущего года в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии, пошел на спад.

По состоянию на 1 декабря на учете в органах службы занятости Чувашии в качестве безработных состоят 18 722 жителя республики. Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы составил 3,09%.

22 декабря на совещании в Доме Правительства министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова представила комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Он подразумевает создание новых рабочих мест в рамках реализации 92 инвестиционных проектов, легализацию трудовых отношений и снижение неформальной занятости, а также активную политику занятости населения.

Напомним, что численность зарегистрированных безработных граждан достигла пикового значения в августе этого года, составив 29,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы к численности рабочей силы увеличился с начала года более чем в 7 раз – с 0,68% до 4,9% по отношению к численности рабочей силы.

По словам руководителя Минтруда Чувашии, на региональном рынке труда сейчас востребованы специалисты в сфере обрабатывающих производств, устойчивым спросом пользуются строительные профессии. Лидирующее место занимают вакансии, не требующие специальной профессиональной подготовки (подсобные рабочие, уборщицы, охранники и т.д. ).

Источник: чувашинформ.рф