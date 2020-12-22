Глава Чувашии назвал срок, в течение которого решится проблема обеспечения жильем детей-сирот

Тему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили в Доме Правительства 22 декабря на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике.

«Мы должны зафиксировать, что проблема имеется, и она осознана на уровне Правительства и Президента Российской Федерации. Даны соответствующие поручения попытаться решить эту проблему в течение ближайших 5 лет совместно с Российской Федерацией», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил принять соответствующие меры, чтобы люди могли получить квартиры в обозначенный срок.

Напомним, что осенью в Чувашии был скорректирован среднерыночный норматив стоимости одного квадратного метра жилья при приобретении квартир для детей-сирот и многодетных семей, что позволило значительно сдвинуть дело с мертвой точки.

Как отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, до этого решения цена была минимальной: за квадратный метр жилья без отделки для детей-сирот давали 36 тыс. рублей при рыночной стоимости в городе 46 тыс. рублей за кв. метр.

«На рынке нет как новых квартир в черновой отделке по такой цене, так и вторичных. В итоге в октябре стоимость была увеличена, за что правительству республики большое спасибо. После этого мы сразу объявили конкурс в конце ноября – начале декабря, определили подрядчиков. И сегодня на 48 квартир есть поставщики», – сообщил сити-менеджер столицы.

Еще одним механизмом решения проблемы может стать изменение правил приобретения квартир для детей-сирот, которые планируется дополнить возможностью их приобретения по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

В качестве временной меры Глава Чувашии Олег Николаев также предложил Минстрою Чувашии рассмотреть вариант предоставления в распоряжение этой категории граждан квартир социального найма, для чего в республике может быть сформирован маневренный жилой фонд. Напомним, тема развития арендного жилья в республике также поднималась накануне на еженедельном совещании Правительства.

Источник: чувашинформ.рф.