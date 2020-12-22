В Чувашии увеличится доля книг на чувашском языке

Об этом стало известно 22 декабря на заседании Совета по реализации государственной политики в области издания социально значимой литературы.

Подводя итоги уходящего года, врио генерального директора АО «Чувашское книжное издательство» Татьяна Журавлева рассказала, что в 2020-м издательство выпустило 102 наименования книг общим тиражом около 145 тысяч экземпляров. Из них государственную поддержку получили 53 издания.

В числе наиболее значимых проектов – книга-альбом «Чувашия древняя и вечно молодая», изданная к 100-летию Чувашской автономии. На днях памятное издание было переведено на чувашский и английский языки.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне увидело свет уникальное по своему построению и содержанию издание «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны», а также сборники рассказов и очерков «Легендарный рейд», «Так победили», справочник «Военно-мемориальные объекты и воинские захоронения в Чувашской Республике» в 2-х томах.

Бестселлеры Чувашского книжного издательства не только пользуются большим спросом среди читателей, но и удостоены высоких наград среди профессионалов. Так, книга «Удивительные животные Чувашии» получила диплом на всероссийском конкурсе «Малая Родина». Увидевшие свет в 2020 году книги «И дивный видится узор… Роль чувашского орнамента в изобразительном искусстве» и «Богатырские сказки» получили диплом лауреата конкурса «Лучшее региональное издание». И буквально на днях издание «Библейские рассказы. Библи калавӗсем» заняло второе место в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» XV конкурса «Просвещение через книгу».

Обсуждая план издания на следующий год, министр цифрового разивтия, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов отметил, что в рамках разработанной в 2020 году подпрограммы «Cохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», впервые со следующего года в библиотеки республики начнет поступать литература на национальном языке. «Книги на чувашском языке будут направляться в библиотеки, поэтому со следующего года мы планируем ежегодно наращивать долю книг на чувашском языке и двуязычные издания. Это поможет нам сохранить культуру родного языка», — сказал он.

В 2021 году планируется издать 52 названия книг, их них 18 на чувашскому языке, 19 на русском и чувашском языках и 15 на русском языке.

В список новинок следующего года включены два ключевых издания, посвященных 65-летию балерины Надежды Павловой и трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В последней будут размещены воспоминания тружеников тыла, приведены схемы, карты рубежей и архивные фотографии.

Источник: чувашинформ.рф