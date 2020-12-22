 В рамках программы ИПСЭР в этом году создано порядка 200 рабочих мест

Это в два раза больше, чем было запланировано. Об этом сообщил сегодня вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов на заседании рабочей группы по разработке и реализации региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

«В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года в текущем году при гарантийной поддержке субъектами малого и среднего предпринимательства была запланирована реализация 20 инвестиционных проектов и создание 20 рабочих мест. На сегодняшний день фактически профинансировано уже 37 инвестиционных проектов, создано 35 рабочих мест. Путем предоставления микрозаймов субъектами малого и среднего предпринимательства было запланирована реализация 28 инвестиционных проектов и создание 80 рабочих мест. На сегодняшний день уже выдан 61 микрозайм и создано 162 рабочих места», — рассказал Дмитрий Краснов.

Снижение уровня безработицы также учтено в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, в основу которой легла Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы.

Источник: чувашинформ.рф