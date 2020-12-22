В космос запустят ракету-носитель имени Андрияна Николаева

Об этом есть предварительная договоренность с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Новостями поделился Глава Чувашии Олег Николаев в интервью на онлайн-марафоне «Дни культуры Чувашской Республики в иностранных государствах».

Руководитель региона рассказал, что в «Роскосмосе» есть практика, когда запуск ракеты-носителя посвящается какому-то известному человеку или важному событию. Один из таких стартов будет назван в честь уроженца Чувашии Андрияна Николаева.

«В декабре, если удастся. Если нет – то на следующий год, — сообщил примерные сроки запуска Олег Николаев. – Мы гордимся нашими земляками. Андриян Николаев, конечно же, в свое время был для нас кумиром. Ракету-носитель с его фамилией планируется запустить, чтобы он еще раз вышел в космос».

Кроме того, Глава Чувашии добавил, что изменения коснутся и музея космонавтики имени Андрияна Николаева.

«У нас большие планы по реконструкции музея в селе Шоршелы. Хотим сделать это место более популярным и привлекательным. Есть предварительная договоренность, что там будет даже поставлена ракета-носитель».

Источник: чувашинформ.рф.