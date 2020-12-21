Творческим объединением « Челентано » был организован V Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества среди любителей и профессионалов «ПРОЯВИ СЕБЯ!», который прошёл в очном формате 20 декабря 2020 года в г. Чебоксары.

Цель фестиваля-конкурса — выявление и поддержка одаренных детей, подростков, молодежи и взрослого населения Российской Федерации, создание условий для реализации творческих способностей, повышение уровня культуры, эстетическое, нравственное воспитание, а так же духовное развитие детей и юношества.

В преддверии Нового года, обучающиеся танцевальной студии «Калинка» Центра детского творчества города Шумерля приняли приглашение на участие в данном конкурсе. Выступление ребят было достойным и среди профессиональных хореографических коллективов они заслужено получили звание — ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ.

Источник: gshum.cap.ru.