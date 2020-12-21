Олег Николаев раскритиковал годовые итоги обеспечения жильём детей-сирот и многодетных

Согласно данным Минстроя Чувашии, по итогам года в республике освоены не все средства, выделенные на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей. Причина в отсутствии заявок на участие в аукционах на строительство и приобретение жилых помещений. Работа министерства в этом направлении была раскритикована руководителем региона на еженедельном совещании, которое состоялось сегодня 21 декабря.

«Надо работать активнее, а главное – грамотно планировать. В этом году многое сделано в нормативном плане, но сделано очень поздно. Объяснения понятны и звучат убедительно, пока на них не смотришь с другой позиции. Хороший план тот, который можно быстро поменять для достижения поставленных целей», – подчеркнул Олег Николаев.

Провальной работу министерства в этом направлении назвал и первый вице-премьер – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков.

«Не приобретено порядка ста квартир. Я считаю, никаких объективных причин неосвоения средств не было, просто вовремя не сработали», – сказал он.

Глава Чувашии также сделал акцент на отдаленных последствиях нерасторопности чиновников. Это сдвиг сроков реализации госпрограммы, подорожание квартир на рынке жилья. Он поручил впредь применять «другие подходы».

В будущем году Минстрою Чувашии совместно с администрациям районов и городов предстоит привести серьезную работу по привлечению застройщиков к участию в реализации жилищных программ.

Ранее мы сообщали, в ближайшие три года на государственную поддержку граждан выделяется около 2,8 млрд рублей. Помощь на улучшение жилищных условий должны получить более 3,7 тыс. семей, проживающих в республике.

Источник: чувашинформ.рф.