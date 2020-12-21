Олег Николаев предложил развивать арендное жилье

Такую задачу Глава Чувашии Олег Николаев поставил сегодня на еженедельном совещании, когда обсуждали динамику обеспечения жильём социальных групп населения.

«Это перспективное направление, коллеги. Здесь как раз нужно развивать государственно-частное партнерство. Сегодня к этому инструменту нет особого интереса у финансовых институтов, однако в скором будущем это изменится», – сообщил руководитель региона.

Олег Николаев также подчеркнул, что чиновникам необходимо создать фундаментальную базу для развития строительства жилья. Тогда появится возможность оперативно решать актуальные вопросы этого направления.

Ранее мы сообщали, Глава Чувашии раскритиковал годовые итоги обеспечения жильём социальных групп населения.

Источник:чувашинформ.рф.