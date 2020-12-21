Министр строительства сообщил о ситуации с обеспечением социальным жильем

21 декабря на еженедельной правительственной планерке министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев доложил о ситуации с обеспечением жильем социальных групп населения.

На сегодняшний день на учете состоит более 9,5 тысяч таких семей, на обеспечение их жильем требуется более 18 млрд рублей.

В 2020 году было выделено 927,4 млн рублей на обеспечение жильем 886 семей. Но улучшили жилищные условия всего 377 молодых семей, а также 131 гражданин категории ветераны и инвалиды. Приобретены и построены жилые помещения для 19 многодетных семей, 246 детей-сирот. Около 3 тыс. молодых семей получали субсидирование процентных ставок по ранее выданным ипотечным кредитам.

Кроме того, министр сообщил, что завершен 1 этап расселения аварийного жилья общей площадью 3,8 тыс. кв. метров, по итогам которого переселены 246 человек из 87 жилых помещений.

В следующем году в рамках реализации II этапа программы планируется переселить 34 семьи из 2 аварийных домов в г. Шумерля. 341 млн рублей выделяется из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей.

Также в 2021 году в целях повышения доступности жилья для граждан, начнется реализация мероприятий по субсидированию ипотечных жилищных кредитов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 – 2024 годы. На эти цели из федерального бюджета выделяется в общей сложности 550 млн рублей, в том числе в 2021 году – 150 млн. Порядка 400 семей в год смогут воспользоваться такой поддержкой.

Источник: чувашинформ.рф.