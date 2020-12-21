Как чувашские власти поддержали коров деньгами

В республике этом году пошли на уникальные меры по поддержке личных подсобных хозяйств, которые имеют дойных коров. Летом, в период «высокого молока», граждане получили субсидии в размере от 2 300 до 4 300 рублей на каждую корову. Первый замминистра сельского хозяйства республики Марина Загребаева рассказала корреспонденту «КП», удалось ли достичь поставленных целей и на какие другие виды господдержки могут рассчитывать жители региона, занимающиеся сельским хозяйством.

— Марина Анатольевна, почему в республике решили таким образом поддержать владельцев коров?

— Как вы знаете, ежегодно, в период так называемого «высокого молока», цены на него снижаются, и граждане терпят убытки. Кроме того, в этом году мы столкнулись с эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому глава республики Олег Николаев принял решение поддержать граждан, которые содержат в своих личных подсобных хозяйствах коров.

Хочется отметить, что подобные формы поддержки в Приволжском федеральном округе были реализованы только в двух регионах: у нас и в Татарстане.

— Чем больше коров в ЛПХ, тем больше денег давали?

— Содержание коров — это трудоемкая задача. Мы решили простимулировать тех, у кого поголовье выше и применили дифференцированный подход. За одну корову выплачивали 2 300 рублей. У кого две коровы, те получили по 3 300 рублей за каждую. Если в хозяйстве три коровы или больше, за каждую давали по 4 300 рублей.

— Во сколько бюджету обошлась такая инициатива?

— По данным на середину декабря деньги получили почти 35 тысяч ЛПХ, субсидии выделены более чем на 50 тысяч коров. Это порядка 156 миллионов рублей.

— Много бумаг пришлось оформлять сельчанам?

— Нет, мы специально упростили механизм выдачи субсидии. Во-первых, пандемия, во-вторых, им некогда бегать с документами по кабинетам. От сельчан требовалось только одно — подать заявление в администрацию сельского поселения. Там делали отметку, что на 1 апреля в хозяйстве корова была. Затем наши специалисты делали запрос в ветеринарную службу о наличии необходимых прививок. Если расчетный счет был указан правильный, то субсидия быстро перечислялась.

— Все владельцы коров успели получить деньги?

— Почти. Примерно 3% жителей не успели обратиться за помощью. Они это могут сделать до конца года.

Деньги мы начали перечислять с июня. По закону право на субсидию имеет глава ЛПХ, то есть тот, кто первым записан в похозяйственной книге. Мужчины порой уезжают на заработки на длительное время, поэтому заявления писали позже. В некоторых хозяйствах с обоюдного согласия меняли главу ЛПХ. Затем супруга шла в сельскую администрацию и оформляла документы на получение субсидии. У кого-то задержки происходили из-за отсутствия прививок у коров. Здесь отрабатывала ветслужба.

Много возвратов было из-за неверно указанных расчетных счетов граждан. Он состоит из 20 цифра, а многие писали номера банковских карт. Нашим сотрудникам пришлось вручную отрабатывать все подобные заявления. В настоящее время почти все «возвратники» получили деньги.

— Нужно будет как-то отчитываться за полученные деньги?

— Безусловно. Всех предупреждали, что в январе нужно сдать отчет. Корова, на которую получена субсидия, должна остаться в хозяйстве на 1 января 2021 года. В противном случае деньги придется вернуть. Отчеты нужно сдать до 1 февраля. Документ простой, его нужно также отнести в сельскую администрацию. Форму отчета можно скачать на сайте министерства: http://agro.cap.ru/banneri/korova

— А если корова умерла?

— Если корову пришлось забить по ветеринарным показаниям, то к отчету нужно приложить справку от ветслужбы. В этом случае граждане освобождаются от возврата субсидии.

— Как вы оцениваете эффект от такой формы поддержки?

— Мы решали две задачи. Во-первых, поддержать сельских жителей, чтобы они смогли сохранить у себя коров. Вторая задача — хотели сохранить число коров в личных подсобных хозяйствах. В предыдущие годы мы порой теряли до 3,5% поголовья. В этом году число коров сократилось меньше, чем на 1%. Обе задачи решены.

Кстати, наши жители содержат почти 62% от всех коров в республике. Каждый второй литр молока производится именно в ЛПХ. Можно сказать, это наше достояние.

В ближайшие годы мы планируем повысить производительность в этой отрасли. В начале 90-х годов с одной коровы в год получали около 3 тысяч кг молока. Сегодня получаем больше 6-7 тысяч кг. Это выше, чем в среднем по России. Но на этом мы не собираемся останавливаться.

— Чем еще может помочь государство?

— В последнее время немало ЛПХ переросли в крестьянские (фермерские) хозяйства. Этот статус открывает доступ ко всем видам поддержки, а их у нас больше 50 направлений. К примеру, можно круглогодично получать субсидии на реализованное молоко; компенсировать затраты на покупку племенных коров, техники, элитных семян; весенне-полевые работы и тому подобное. Статус КФХ дает гораздо больше возможностей.

— А где можно узнать подробности?

— Недавно на базе республиканского предприятия «Агро-Инновации» был создан центр компетенций, где можно получить консультацию от специалистов. На сайте министерства размещены слайды по каждому виду господдержки. Ищите их в меню «Направление деятельности > Меры государственной поддержки».

Зайдем, к примеру, в раздел покупки племенных животных. На слайде компактно размещены ответы на все вопросы: кто может быть получателем, каков размер субсидии, когда и какие документы нужно предоставить.

Кроме того, в каждой районной администрации работают специалисты Минсельхоза. Они подскажут, на какую господдержку можно претендовать, как правильно оформить документы.