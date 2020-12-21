Дед Мороз ушёл в онлайн

Открытие резиденции деда Мороза в Центре детского творчества состоялось 21 декабря. Из-за пандемии коронавируса в этом году Дед Мороз будет общаться с обучающимися Центра детского творчества и их родителями в онлайн-формате. Хотя участников торжественного открытия резиденции разделяло расстояние, это обстоятельство не помешало провести время весело – с играми и танцами.



С 21 декабря ежедневно в 14.00 часов педагоги ЦДТ будут организовывать в резиденции в онлайн-формате мастер-классы. А 22, 23 и 24 декабря с 14.00 до 15.00 часов ребята могут подойти к ЦДТ для фото с Дедом Морозом, или с 15.00 до 16.00 часов позвонить ему по телефону 8 (83536) 2-42-26 и рассказать о своих сокровенных желаниях.



Видеотрансляцию открытия резиденции Деда Мороза и работы новогодних мастерских можно смотреть в сообществе «Центр творчества» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/cdt_palace.



Т. Хрыкина.