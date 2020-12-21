В Шумерле проходит городской конкурс «Экоигрушка для Новогодней елки»

Центр детского творчества приглашает всех желающих из числа воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей города Шумерля в возрасте от 4 до 18 лет включительно принять участие в творческом конкурсе «Экоигрушка для Новогодней елки».

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения экологической культуры, бережного отношения к природе и к окружающему миру. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить из бросового материала елочную игрушку, предназначенную для украшения новогодней елки. Игрушка размещается на елке в образовательной организации, фотографируется и фото присылается на электронную почту ЦДТ mbydocdt@yandex.ru. В случае, если елка в организации отсутствует, работа приносится в Центр детского творчества.

Конкурсные работы будут приниматься с 16 декабря по 25 декабря 2020 года согласно условиям, указанным в Положении о конкурсе.

От каждого участника принимается только одна работа. Возможно, как индивидуальное, так и коллективное участие. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные участники получают электронные сертификаты участников.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр детского творчества (ул. Ленина, 17), каб. 26, по телефону: 8(83536)2- 42-26.

Источник: gshum.cap.ru.