В Канаше началась вакцинация от COVID-19

В Канашский межтерриториальный медицинский центр поступили первые 60 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и первые пять сотрудников медцентра уже привились. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Процесс вакцинации запущен с «легкой руки» врача травматолога канашского медцентра Фарида Абзалилова, он первым прошел процедуру вакцинации.

Следом прививку от ковида сделали еще четыре медработника. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую процедуру иммунизации.

Как рассказали в Минздраве Чувашии, вакцинацию от коронавирусной инфекции проводят в два этапа с промежутком в три недели. Сама вакцина «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно, хранится в специальных морозильных камерах.

Ранее мы сообщали, что в Чувашию поступили первые 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В итоге в декабре в республику пришли 1100 доз. Вакцину получают медики, учителя и социальные работники, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми.

Источник: чувашинформ.рф.