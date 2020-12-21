В ближайшие три года на улучшение жилищных условий будет выделено 2,8 млрд рублей

На ближайшие три года на государственную поддержку граждан выделяется около 2,8 млрд рублей, включая льготную ипотеку. Помощь в улучшении жилищных условий должны получить более 3,7 тыс. семей, проживающих в республике. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев сообщил на еженедельной планерке Главы региона.

Финансовые средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан – субсидирование ипотечной ставки, предоставление жилья льготным категориям граждан – ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий.

Министр подчеркнул, что необходимо принять меры по максимальному освоению бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем социальных групп населения, активно включиться в реализацию жилищных программ с начала года. «В течение недели мы разошлем всем муниципалитетам информацию о средствах и показателях на предстоящие три года, для того, чтобы качественно организовать работу по закупке жилых помещений», – отметил Александр Героев.

Источник: чувашинформ.рф.