Общественный совет при Минздраве Чувашии проверит условия работы медиков в районах

Такое решение Общественный совет при Минздраве Чувашии принял на заседании 18 декабря из-за возросшей нагрузки на медработников в условиях пандемии.

«Посмотрим, что делается для медработников, какие у них условия работы, кадровое обеспечение, меры социальной поддержки и доступность детских садов для детей медработников», — отметила председатель Общественного совета, Заслуженный врач Российской Федерации Валентина Теллина.

Совет включил этот вопрос в план работы на 2021 год для обсуждения на выездных заседаниях в районных больницах.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии более 8,8 тысяч медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили стимулирующие выплаты.