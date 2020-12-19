Итоги конкурса на разработку логотипа Года трудового подвига строителей Сурского рубежа подведут на следующей неделе

В Чувашии утвердят официальную символику Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который пройдет в 2021 году.

Логотип и брендбук создается по заказу Минкультуры Чувашии. Глава ведомства Светлана Каликова на рабочем совещании в Доме правительства 18 декабря сообщила, что был объявлен конкурс.

«Мы приняли более 40 заявок. Приняли участие художники и дизайнеры не только из Чувашии, но и творческие коллективы из Москвы, Татарстана, Пензенской области», – рассказала министр.

По ее словам, итоги конкурса будут подведены на следующей неделе.

Напомним, на этом же совещании Глава Чувашии Олег Николаев презентовал настенный календарь, оформленный в стилистике памятного Года строителей оборонительных рубежей.