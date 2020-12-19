В 2020 году сокращение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах Чувашии составило менее 1%

Такие итоги оказания республиканской поддержки в период «большого молока» собственникам дойных коров сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.Напомним, в этом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в период спада закупочных цен селяне получили субсидии от 2 300 до 4 300 рублей на каждую корову. За одну корову выплачивали 2 300 рублей. У кого две коровы, те получили по 3 300 рублей за каждую. Если в хозяйстве три коровы или больше, за каждую давали по 4 300 рублей.«Такая поддержка позволила сохранить доходность содержания коров в сельских подворьях. Если в предыдущие годы в республике сокращалось до 3,5% поголовья в ЛПХ, в этом году этот показатель составил меньше 1%», — отметил Сергей Артамонов.В Минсельхозе Чувашии добавили, что к середине декабря деньги получили почти 35 тысяч личных подсобных хозяйств, субсидии выделены более чем на 50 тысяч коров. Это порядка 156 миллионов рублей.Примерно 3% жителей по разным причинам не успели обратиться за помощью. Они могут сделать это до конца года.«Условием получения субсидии является отчетность за полученные деньги. Корова, на которую получена субсидия, должна остаться в хозяйстве на 1 января 2021 года. В противном случае деньги придется вернуть», — напомнили в ведомстве.Однако, если корову пришлось забить по ветеринарным показаниям, то к отчету нужно приложить справку от ветслужбы. В этом случае граждане освобождаются от возврата субсидии.