В Чувашии плата за ЖКУ в январе повышаться не будет

Об этом 18 декабря на брифинге для СМИ сообщила руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Ежегодная индексация тарифов произойдет с 1 июля 2021 года.

«В декабре установлены индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию республики. В первом полугодии они равны нулю, это значит, что повышения платы не будет. Во втором полугодии индексы установлены в максимальном размере, среднее изменение же будет ниже. В целом, установленные Указом Главы Чувашской Республики предельные индексы и принятые Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам тарифные решения обеспечивают соблюдение баланса интересов потребителей и регулируемых организаций», — отметила Надежда Колебанова.

Отметим, что расчет тарифов за «коммуналку» производится исходя из необходимости соблюдения индексов изменения размера вносимой гражданами платы в среднем по субъектам РФ. В текущем году в Чувашской Республике они будут увеличены в среднем на 3,4%.

В частности, среднее изменение тарифов на тепловую энергию составит не более 3,4%, на водоотведение, горячее и холодное водоснабжение не более 3,9%.

Тарифы на электроэнергию для населения в первом полугодии 2021 года, как и на сегодняшний день, составят: для городских жителей – 3 рубля 48 копеек за 1 киловатт-час, для сельских жителей и пользователей электроплитами – 2 рубля 44 копейки. Однако, с 1 июля цена для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3 рубля 60 копеек за 1 киловатт-час; для сельских жителей и пользователей электроплитами – на 8 копеек и составит 2 рубля 52 копейки.

Цена на природный газ для населения в первом полугодии 2021 года не изменится. Во втором полугодии прогнозная цена на газ станет уже 6 рублей 6 копеек за 1 куб. м.

Что касается изменения тарифа за вывоз мусора, то с 1 июля ценник незначительно вырастет. Плата за услуги по обращению с ТКО для городского населения составит 64 рубля 89 копеек с увеличением на 2 рубля 13 копеек, для сельского населения – 51 рубль 71 копейка, повышение составит 1 рубль 69 копеек.