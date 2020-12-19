В сетевых магазинах Чувашии начали снижать цены на сахар и подсолнечное масло

Ситуацию на потребительском рынке республики обсудили 18 декабря на совещании с представителями федеральных торговых сетей и производителями продукции.

Глава Чувашии Олег Николаев держит ситуацию с ценами на личном контроле. По его поручению Минсельхозом и Минэкономразвития Чувашии проводится еженедельный мониторинг цен.

Свежие данные показывают фиксацию уровня цен на сахар и масло подсолнечное масло. Снизились также цены на пшеничную муку и ржано-пшеничный хлеб.

«В продуктовой подгруппе «мукомольно-крупяная» все основные продукты: мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб из ржаной муки на 2-3 местах в ПФО по «дешевизне», — подчеркнул министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

Разработку механизмов по стабилизации цен на базовые продуты питания инициировалОлег Николаев.

Напомним, в регионе предприняты превентивные меры. Так, в целях недопущения роста цен на муку хлебозаводам республики предоставляются субсидии.