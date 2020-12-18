Глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев поздравил победителей республиканского конкурса «Семья года», которыми в этом году в номинации «Самая ответственная семья» стали Кудрявцевы, воспитывающие девятерых детей.

Торжественное мероприятие чествования победителей и номинантов в связи с пандемией прошло в он-лайн формате, объединив семьи республики телемостами.

Глава Чувашии Олег Николаев с супругой Натальей поздравили конкурсантов с победой, отметив, что такие семьи являются примером для всего региона, выразив слова благодарности за такие большие и дружные семьи.

Вручая диплом победителей, Валерий Шигашев поблагодарил Кудрявцевых за заботу о детях, за то, что они подарили им настоящую родительскую любовь, защиту и огромное счастье жить в дружной семье.

Стаж совместной жизни Кудрявцевых составляет 17 лет. Глава семьи Иван Анатольевич родился в городе Чебоксары, учился в педагогическом институте при Чувашском Государственном Университете им. И.Н. Ульянова. Мария Николаевна родилась в Шумерле. С супругой встретились в школе-интернате в с. Порецкое, где оба и воспитывались.

В настоящее время Иван Анатольевич занимается любимым делом — строительством. Ответственность и отзывчивость – главные качества Ивана Анатольевича. В доме он все делает своими руками, помогает готовить супруге, наводить порядок. Основным средством воспитания детей считает труд и вовлекает в трудовую деятельность всех детей. Летом дети не только отдыхают в лагере, но и помогают родителям по хозяйству.

Мария Николаевна – любящая мать, заботливая жена. Она вместе с супругом учит детей видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, доброту, вовлекая в совместное творчество. Принимают активное участие в городских мероприятиях, помогают детям мастерить поделки, которые занимают призовые места.

Как отмечают супруги Кудрявцевы, семья – это, прежде всего, папа и мама, которые создают не только достаток и уют, но и являются примером для своих детей.

В ходе торжественной церемонии состоялось чествование трудовых династий, где Шумерлю представляли Шубняковы, общий трудовой стаж которых насчитывает 218 лет.

Династия Шубняковых очень дружная и чтит семейные традиции. У главы семейства имеется подсобное хозяйство, где с удовольствием трудятся все, от мала до велика. Женская половина увлекается гидропоникой — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. Мужская половина отдает свое предпочтение мастерству, создавая шедевры из дерева. С особой заботой все члены семьи, совместно с внуками, задействованы в общем деле по выведению цыплят.

Каждый из династии Шубняковых начинал свою трудовую деятельность на заводе спецавтомобилей с рабочих профессий. Благодаря своим выдающимся профессиональным качествам, быстро осваивали и двигались по карьерной лестнице. Каждодневно, безукоризненно выполняя свои трудовые задачи, вносили огромный вклад в развитие и процветание своего, ставшим уже родным, завода. Все члены династии неоднократно награждались за многолетний и добросовестный труд.

Большой личный вклад в осуществление инновационной деятельности предприятия машиностроительной отрасли внес глава династии, Шубняков Юрий Васильевич, при участии в разработке предложения по улучшению работы со сварочным оборудованием. Введенная инновация позволила ускорить процесс создания деталей и комплектующих для изделий. Предложение привело к экономии времени, металла для производства и экономии инструмента. Данный метод активно используется на производстве и позволяет значительно экономить время при выпуске готового изделия.

Особой заслугой Шубнякова Евгения Юрьевича является вручение Гранта за инновационный проект «Разработка и внедрение в производство фрезерных станков с ЧПУ» автоматизацию технологического процесса.

На торжественной церемонии Шубняковым вручено Благодарственное письмо Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Источник: gshum.cap.ru.