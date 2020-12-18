Славный исторический путь

Сегодня Ходарской средней школе имени И.Н. Ульянова исполняется 150 лет. Её история – это судьбы более чем 8 тысяч человек, которые получили в ней образование, работали в ней в разное время и трудятся сейчас. Это часть истории нашей республики и Шумерлинского района.

Ходарская средняя школа — одна из первых сельских школ, открытых инспектором народных училищ И.Н. Ульяновым в Чувашии. Ходары в то время являлись одним из самых глухих уголков Курмышского уезда Симбирской губернии. Поэтому открытие школы (начального инородческого училища) в 1870 году стало большим событием для жителей села. Благодаря стараниям И.Н. Ульянова, в 1873 году было построено здание школы. В год открытия в училище насчитывалось 12 мальчиков. Первым учителем Ходарской школы был Александр Рождественский, назначенный самим Ульяновым.



На тридцатом году существования, благодаря усилиям чувашского просветителя И.Я. Яковлева, школа стала двухклассной. В 1903 году для неё был построен новый учебный корпус, в 1906 году – надворные постройки.



Со дня образования и до Октябрьской революции первоначальное образование в Ходарской школе получили более 500 чувашских детей. В 20-е годы XX века школа неоднократно меняла свой статус – высшее начальное училище (1917—1920), школа второй ступени (1920—1922), школа-шестилетка (1922—1928), школа колхозной, затем крестьянской молодёжи (1928—1934). В 1928—1929 годах школой колхозной молодёжи короткое время руководил известный чувашский поэт Василий Митта. В 1926 году в школе возникла пионерская организация, в 1933 – комсомольская организация.



В 1934 году школа была преобразована в среднюю. В 1934—1935 годах для неё было построено новое деревянное здание на 400 мест, первым директором средней школы был назначен А.А. Петров. В 1937 году средняя школа дала свой первый выпуск — 22 ученика. Жизнь их сложилась по-разному – многие с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт, 8 из них не вернулись с полей сражений. Большая же часть получила дальнейшее образование, многие стали учителями. В родной школе позже работали А.Е. Мигушов, Т.П. Петров, Е.С. Михайлов, А.О. Осипова, Е.И. Семёнов, И.Ф. Карпов.



К 70-летию существования школы (1940—1941 учебный год) в ней насчитывалось 16 классов, в которых обучались 535 учащихся, с ними работали 19 учителей. 16 января 1941 года в связи с 70-летием указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР школе было присвоено имя ее основателя – И.Н. Ульянова. В годы войны 12 учителей-мужчин и более 130 воспитанников ушли на фронт. В село прибыли эвакуированные, три эвакуированных учителя работали в школе – Т.М. Панова, Т.Л. Столярова (Барковская), А.И. Иванов — и обучались более 30 эвакуированных детей. Было усилено военное обучение, введено дежурство старшеклассников по ночам, увеличилась доля труда школьников в колхозном производстве, сократилось количество выпускников.



В 1945 году А.А. Петрова на посту директора школы сменил А.Е. Железнов. В 1949—1951 годах данный пост занимал И.Е. Моисеев, с 1951 по 1959 годы – Е.А. Семёнов.



Большой вклад в развитие школы внёс её выпускник В.А. Мурашкин, руководивший школой в 1959—1977 годах. В эти годы было построено здание школьного интерната, в 1960-е годы капитально отремонтировано здание школы, а в 1973—1975 годах построено новое кирпичное здание. Ежегодно выпускниками школы становились 100-120 учащихся (3-4 класса), число классов доходило до 25, педагогов – 53 человека. Укрепилась связь школы с колхозом. При школе появилась кролиководческая ферма, в 1959 году – ученическо-производственная бригада, которая за хорошие показатели неоднократно была участником ВДНХ СССР. В 1973 году в школе была создана команда школьного лесничества (в 1983 году она приняла участие в I республиканском слёте и стала победителем). Больших успехов школа добивалась в патриотической и физкультурно-спортивной работе. Немалая часть заслуг в этом была и директора школы, благодаря которому организовывались военизированные походы, туристические экскурсии вдоль реки Суры, по местам сражений в городах Союза. Активно участвовали ребята в сборе металлолома и макулатуры. Из собранного ходарскими учениками металла был построен автобус, курсировавший по маршруту Ходары – Шумерля. В те же годы, благодаря В.А. Мурашкину, была создана транспортная база школы. В 1963 году в ульяновском здании школы был открыт музей.



В 1970 году школа отметила свой 100-летний юбилей. На торжественном мероприятии заместителя директора школы по учебной работе В.Е. Шустова, библиотекаря А.Х. Танькова, учительницу русского языка и литературы А.И. Родионову и лаборантку З.Е. Ефремову наградили медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». К своему столетию школа пришла с 670 учащимися, занимавшимися в 24-х классах.



В 1977 году директором школы стал В.Е. Шустов. Его в 1987 году сменил Г.В. Фролов, проработавший на этой должности до 1992 года.

В 1981 году первое, ульяновское, здание школы было перенесено к основному зданию, и в нем торжественно был открыт музей-мемориал И.Н. Ульянова и истории школы, рядом был установлен бюст основателю школы. В 1991 году к главному корпусу школы был сооружён пристрой на 304 ученических места.



С 1992 по 2005 годы школой руководил Ю.Я. Мозяков. Укрепилась материальная база учреждения, у школы имелись приусадебный участок, миниферма, минипекарня. Улучшилось оснащение кабинетов и лабораторий. К середине 90-х в связи с открытием средних школ в ряде соседних деревень заметно сократилось количество учащихся. В 1996 году школа стала инновационной, то есть школой-гимназией гуманитарного направления, в 1997 году было организовано научное общество учащихся «Мысль», а с 1 сентября 2000 года стала работать в статусе гимназии. В 1999 году школа-гимназия стала победителем республиканского конкурса «Школа года» в номинации «Школа – хранительница села», был заключен договор о сотрудничестве с ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

В середине 2000-х годов к школе путём реорганизации была присоединена дошкольная группа «Радуга». С 2011 года гимназия преобразована в среднюю школу. В 2005—2010 годах директорами школы были З.В. Иванова, В.В. Кузьмин и В.Я. Мартынов, с 2010 по 2019 годы – Ю.Я. Мозяков.



В 2015 году в школе была реализована программа «Доступная среда», был капитально отремонтирован спортивный зал. Весной 2017 года библиотека стала информационно-библиотечным центром, для неё поступило новое оборудование. В феврале 2018 года школа стала одним из центров проведения II Всероссийского форума сельских школ и школ малых городов. С 2019 года в школе функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 14 сентября 2019 года на территории школы состоялось открытие памятника (вертолёт Ми-24В), посвящённого выпускникам Ходарской школы и Сызранского высшего вертолётного училища. В 2020 году в школе был проведён капитальный ремонт, полностью были заменены окна и двери, система освещения, пожароосвещения. В столовой заменена система вентиляции, обновлена система канализации, по периметру школы установлены водостоки и плитка, отремонтирована крыша. Около входов в дошкольную группу и столовую сооружено новое крыльцо.



Сегодня в Ходарской школе, открытой 150 лет назад отцом В.И. Ленина, обучаются 107 учащихся, 12 ребят посещают дошкольную группу. С ними работают 29 человек – учителя, учебно-вспомогательный персонал, воспитатели, повара, техслужащие, водители, сторожа. Коллективом с 2019 года руководит З.В. Макарова. Школу посещают ребята из 11 населённых пунктов, их привозят 2 школьных автобуса.



В школе реализуется ряд проектов: «Точка роста» — по развитию цифровых и гуманитарных профилей, «Здоровое питание» — по формированию у детей основных представлений и навыков рационального питания и ЗОЖ, «Истоки» — по духовно-нравственному воспитанию, «Агрокласс» для учащихся 10-11 классов — реализуется Чувашским государственным аграрным университетом, «Робототехника». На базе школы действуют школьное лесничество «Дубрава», отряд юных космонавтов «Капелла», дружина юных пожарных «Искра», отряд юных инспекторов дорожного движения, поисковый отряд «Ильгужар» (с 2020 года), отделение юнармии. Созданы все условия для успешного учебно-воспитательного процесса. Работает и музей-мемориал И.Н. Ульянова, двери которого всегда открыты для гостей и всех желающих.



Среди учителей школы разных лет – заслуженные учителя РСФСР Х.Е. Ефремова и В.Е. Шустов, заслуженные учителя Чувашии – А.А. Петров, В.А. Мурашкин, Г.А. Долгова, М.Н. Иконникова, З.В. Иванова, Ю.Я. Мозяков, В.В. Кузьмин, Н.М. Евстафьева, отличники народного просвещения – Е.А. Власова, А.А. Мигушова, К.А. Мигушова, К.М. Петрова, Т.В. Ундрицова, Р.Н. Игнатьева, И.Н. Арисов, В.М. Тарасов, И.Ф. Карпов, А.Г. Арисова, Е.А. Отнюкова, почётные работники общего образования РФ – А.Н. Краснова, Н.В. Николаева, Л.М. Краснова, А.А. Шангеева, Э.Б. Зологина, З.В. Макарова, заслуженный работник культуры ЧАССР В.Г. Толстов-Атнарский.



Школа гордится 92 золотыми и серебряными медалистами, стипендиатами главы администрации Шумерлинского района и Главы республики. Среди выпускников школы — кандидат медицинских наук, депутат Государственной думы РФ VII созыва Л.И. Черкесов, председатель Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и ЧС В.И. Петров, председатель правления Чувашской республиканской организации «Инвалиды войны» Г.П. Матвеев, депутаты Госсовета Чувашской Республики В.В. Рафинов и В.П. Мидуков, доктора наук Георгий Михайлович и Геннадий Михайлович Михеевы, Г.М. Волков, В.З. Мидуков, В.С. Макаров, В.И. Федюков, В.П. Арсютов, К.А. Великов, М.И. Ундрицов, В.И. Ильдеменов, К.С. Макарова, А.И. Петрухин, Г.И. Фёдоров, В.И. Максимов, кандидаты наук – И.В. Петров, Н.И. Бельцов, Л.И. Родионов, И.И. Софронов, С.Г. Игнатьева, В.В. Устяк, Н.И. Отнюков, И.Н. Шарыгин, Ю.М. Михайлов, Г.В. Белов, Ю.З. Андреев, М.Н. Тарасова, В.И. Максимов, С.И. Моисеев, К.Т. Лаптенков, С.Л. Краснов, В.С. Макаров, Т.В. Мурашкин и другие, деятели культуры и искусства – Ю.Д. Кудаков, Д.Д. Кудаков, П.В. Сизов, Я.Н. Волков, В.Н. Улисов, В.А. Долгов, А.П. Малов, А.Х. Таньков, Ф.В. Фёдоров, Н.П. Иванов (Хутар), А.В. Уляндина, Е.В. Петрова, В.И. Арисова, А.Г. Адякова и многие другие.



Хочется верить, что у Ходарской школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! С юбилеем!



С. Николаев, библиотекарь Ходарской школы, выпускник 2004 года.

Первое, ульяновское, здание школы.

Здание школы 1934—1935 года постройки