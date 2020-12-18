«Семьей года» в Чувашии стала семья из Новочебоксарска

В республике объявили имена победителей ежегодного республиканского конкурса «Семья года». За высокое звание в этом году боролись 105 семей со всех районов и городов республики, в финал вышли 28. В результате, победу в конкурсе одержала семья Артемьевых из Новочебоксарска.

Глава семьи Юрий Аркадьевич – военный, сотрудник Росгвардии. По долгу службы неоднократно выезжал в «горячие точки» на Северном Кавказе. Его жена Альбина Олеговна работает воспитателем в детском саду. Супруги состоят в браке 21 год, воспитывают троих сыновей.

Старший сын Александр пошел по стопам отца – поступил в Пермский военный институт Войск Национальной Гвардии России, сейчас учится на 3 курсе. Младшие дети Андрей и Артём обучаются в Новочебоксарском кадетском лицее им. М.М. Кузнецова.

Семья любит путешествовать, вместе посещать места воинской славы и доблести, выезжать на природу за грибами или на рыбалку.

Секретом своего семейного счастья, супруги Артемьевы называют то, что они не стремились переделывать друг друга и всегда старались прислушиваться ко второй половине, принимая важные решения.

«Участвуя в конкурсе, продемонстрировав ваше отношение к жизни, вы показали, что являетесь очень дружной, очень крепкой семьей, настоящей командой. Искренне желаю вам счастья. И пусть в вашей жизни всегда царит любовь», – поздравил победителей Глава Чувашии Олег Николаев.

За интернет-трансляцией церемонии награждения победителей конкурса «Семья года-2020» руководитель региона следил вместе с супругой.

Источник: чувашинформ.рф.