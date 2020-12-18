Правительство страны рассматривает возможность дополнительной поддержки самозанятых

Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил 17 декабря президент России Владимир Путин.

«Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет — а она, конечно, наверное, возникнет, — будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», — сказал Владимир Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.

С 1 июля 2020 года в Чувашии начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Решение закрепить введение на территории региона налога на самозанятость законом Чувашской Республики инициировал руководитель региона Олег Николаев.

Кроме того, в Чувашии самозанятые могут получить до 250 тысяч рублей в качестве финансовой помощи по социальному контракту.

Источник: чувашинформ.рф.