18 Дек

Почему российскую вакцину «Спутник V» удалось создать довольно быстро? Какие препараты от коронавируса готовы ставить в качестве прививок в других странах?

Автор записи: anna

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