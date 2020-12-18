Поступившая в Чувашию партия вакцины от COVID-19 будет использована до праздников

Об этом министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов доложил 18 декабряна очередном заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

«Все поступившие дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции будут использованы до нового года. До этого была еще одна небольшая пробная партия вакцины. На данный момент вакцинировано 42 человека. Это сотрудники медицинских организаций», — рассказал Владимир Степанов.

Получение вакцины от поставщиков и ее хранение до передачи в медицинские организации осуществляет ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии. Учреждение полностью оборудовано для хранения и транспортировки вакцин до больниц.

На данный момент, вакцина направлена в 11 медицинских организаций: шесть – в Чебоксарах, по одной – в г. Новочебоксарск, г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля, г. Ядрин.

В первую очередь иммунизацию пройдут работники медицинских и образовательных организаций, а также сотрудники социальных служб. По мере поступления препарата перечень категорий лиц, охваченных вакцинацией, будет постепенно расширяться.

Ранее мы сообщали, что в Чувашию в декабре поступит 1012 доз вакцины от коронавируса.

Источник: чувашинформ.рф.