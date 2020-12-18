Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Шурчанова

Глава Чувашии выразил соболезнования семье Валентина Шурчанова, который скончался сегодня на 74-м году жизни. В начале декабря лидер коммунистов республики попал в больницу с вирусом COVID-19.

«Ушел из жизни российский государственный и политический деятель, прекрасный семьянин. Валентин Сергеевич — Человек с большой буквы. Он находился в центре событий в самые переломные моменты в истории Чувашской Республики, внес неоценимый вклад в ее развитие, вникал в проблемы жителей и прикладывал все силы для их решения. Разделяю боль и скорбь по поводу невосполнимой утраты, передаю искренние слова поддержки и сопереживания», — написал Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф