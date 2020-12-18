На титул «Раҫҫей чӑваш пики — 2020» претендуют 23 красавицы

Народное голосование идет в группе Чувашского национального конгресса в социальной сети ВКонтакте. Из 23 красавиц выберут одну, которой достанется корона-тухъя и титул «Раҫҫей чӑваш пики — 2020».

Чувашский национальный конгресс организует конкурс не впервые. В прошлом году 20 девушек из Чувашии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Ульяновской области оспаривали право на звание «Чувашской красавицы России». В этом году география сузилась, но помимо участниц из Чувашии есть две претендентки из Тюмени и Тюменской области.

Источник: чувашинформ.рф.