Кандидаты на капремонт

9 декабря на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики был утвержден республиканский краткосрочный план реализации в 2021—2023 годах программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно документу планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 613 многоквартирных домах республики общей площадью более 2 млн кв. метров, в которых проживают 94,2 тыс. человек.

В перечень подлежащих в ближайшие 3 года капремонту домов включены 25 городских адресов. В следующем году согласно плану должны быть отремонтированы 10 многоквартирных домов Шумерли: № 3 в поселке Лесном (ремонт внутридомовых инженерных сетей, приборов учета и ремонт кровли стоимостью 9,6 млн рублей), № 6/1 по Банковскому переулку (672,6 тыс. рублей — ремонт кровли), №№ 12 и 6 по улице Интернациональной (соответственно 2,3 млн рублей — ремонт внутридомовых сетей и 4,3 млн – ремонт сетей, подвала и кровли), №№ 23 и 21 по улице Коммунальной (соответственно 2 млн и 3,7 млн рублей — ремонт кровли), № 32 по Ленина (2 млн рублей — ремонт сетей), №№ 13 и 17 по улице Маршала Жукова (соответственно 1,1 млн рублей — ремонт сетей и 872 тыс. рублей — ремонт кровли) и № 45 по улице Халтурина (850,3 тыс. рублей — ремонт кровли).



В Шумерлинском районе ремонтные работы предстоят в трех многоквартирных домах по улице Октябрьской в Русских Алгашах — №№ 9, 9/1 и 9/3. В первых двух заменят инженерные сети (стоимость ремонта — 315,6 и 256,7 тыс. рублей соответственно) в последнем отремонтируют кровлю (общая стоимость ремонта — 1,4 млн рублей).



На 2022 год в городе запланирован капитальный ремонт в 6 домах (Лесной, 5; Маяковского, 85; Октябрьская, 16/2; Чайковского, 7; Щербакова, 16 и 25), в Шумерлинском районе – в трех (№№ 8 и 10 по улице Николаева в Саланчике и № 9 по улице Октябрьской в русских Алгашах). Еще 9 городских домов (Колхозная, 7; Ленина, 2, 4 и 6; Маяковского, 83; Халтурина, 47; Чайковского, 5 и 7; Щербакова,18) и 1 дом в Юманаях (Мира, 59) значатся в перечне на 2023 год.

Как отмечают в Минстрое Чувашии, перечень многоквартирных домов сформирован на основе утвержденных муниципальных планов и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Наталья Владимирова.