ЗАГС – это не только бракосочетание

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния, — начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и заканчивая самой последней записью в жизни человека, стоит ежедневный кропотливый труд работников службы, настоящих

летописцев человеческих судеб.

В канун профессионального праздника мы посетили отдел ЗАГС администрации г. Шумерли и ознакомились с его жизнедеятельностью.



Ранее отделы ЗАГС в городе Шумерле и Шумерлинском районе функционировали по отдельности – каждый в своем муниципалитете. Их слияние произошло сравнительно недавно, в 2016 году. Теперь отдел ЗАГС обсуживает и городских, и сельских жителей и относится к ведению администрации города.

В шумерлинском отделе ЗАГС в настоящее время работают два специалиста — начальник отдела Лариса Краснова и ведущий специалист Светлана Попкова. Постоянное повышение своего профессионализма, грамотные консультации и правильное применение законов – основные составляющие их профессии.

Конечно, работа в загсе – это непосредственное взаимодействие с гражданами, поэтому сотрудникам так важно уметь разговаривать с людьми, строить взаимное общение и, конечно, обладать глубокими знаниями законодательства. Ежедневно в своей работе специалисты сталкиваются с личной жизнью граждан, причем в самые важные ее моменты. Поэтому так важно быть тактичным, коммуникабельным, понимающим, даже немножко психологом.



Кроме регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, отдел ЗАГС осуществляет установление отцовства, усыновление, перемену имени, фамилии, отчества. В соответствии с действующим законодательством отдел исправляет, изменяет, восстанавливает, аннулирует записи актов гражданского состояния. Все документы обрабатываются, строго систематизируются и хранятся.



Отдел ЗАГС постоянно развивается, активно реализует механизмы предоставления электронных услуг и межведомственного электронного взаимодействия, что, безусловно, значительно сокращает время обслуживания граждан, позволяет оформлять записи на достаточно высоком уровне.



Сотрудники ведут большую работу по пропаганде семейных ценностей, проводят торжественные мероприятия по чествованию семей, юбиляров семейной жизни, торжественные регистрации не только браков, но и новорожденных, церемонии имянаречения.

Этот год стал для всех особенным, и для загса тоже. По признанию сотрудников, пандемия сказалась не только на условиях работы, но и повлияла на статистику записи актов гражданского состояния в целом: увы, увеличилось количество смертей, немного, но уменьшилось рождение детей, сократилось количество регистраций браков. Так, на 15 декабря родилось 216 шумерлинцев (в 2019 г. – 265), умерло 670 человек (в 2019 г. – 635). Брак заключили 122 пары (в 2019 г. – 155), развелись 115 пар (в 2019 г. – 119).



Разумеется, в этом особенном году изменилась и торжественная регистрация брака: на церемонии могут присутствовать не более 20 гостей при соблюдении социальной дистанции и всех санитарных и эпидемиологических требований.



Как отметили работники загса, заявление на регистрацию брака или его расторжение теперь можно подать как при личном обращении, так и через портал госуслуг. Регистрация смертей и рождений происходит по заявлению.



Следует отметить, что помещения загса в последнее время заметно преобразились. Государственная служба Чувашии по делам юстиции, в ведении которой находятся загсы республики, уделяет большое внимание эстетической составляющей вверенных отделов. Так, в прошлом году в шумерлинском загсе был отремонтирован зал торжественной регистрации брака, зал для приема посетителей, архив. В настоящее время завершаются ремонтные работы входной группы и зала для фотосессий.



Сюда приходят люди самые разные, со своими радостями и печалями. За каждой записью, будь то запись о рождении, о заключении брака или усыновлении, стоит история жизни человека или целой семьи, а, значит, и история всего государства.

Немного истории

Функции ведения записей актов гражданского состояния до революции в России выполняла церковь. Регистрация рождений, бракосочетаний и смертей осуществлялась в рамках совершения религиозных обрядов. В храме происходило крещение, венчание, отпевание. Очень тщательно велись метрические книги. Тогда не было понятия «архивы», но книги хранились поистине веками. Поражает полнота содержащейся в них информации, аккуратность написания, отличная сохранность.



Правовой основой создания в России органов ЗАГС явился декрет Совета народных комиссаров от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», принятие которого коренным образом изменило старый порядок регулирования брачно-семейных отношений. Эта дата — 18 декабря – более века считается днем рождения загсов в России.

Ольга Дмитриева.