«Дети войны»: что дает льготный статус?

Закон «О детях войны» был принят Государственным Советом Чувашии в апреле этого года. Согласно документу право на получение статуса «детей войны» в республике получили граждане Российской Федерации, родившиеся на территории СССР в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. и проживающие в настоящее время в Чувашской Республике.

Тогда Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что это только начало работы над реализацией мер поддержки тех, кто относится к этой категории.



По данным регионального Минтруда, в настоящее время в Чувашии насчитывается свыше 70 тысяч человек, подпадающих под этот статус.



В настоящее время республиканский закон о «детях войны» предусматривает выдачу удостоверения и ряд нематериальных социальных гарантий: внеочередное обслуживание в социальных учреждениях и медицинских организациях, обслуживание на дому социальными работниками.



Как отметила в одном из интервью министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева работа над наполнением этого закона продолжается. «Мы с коллегами из Кабинета Министров республики плотно работаем над тем, чтобы со следующего года пополнить Закон «О детях войны» мерами материальной поддержки. Эта инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета при Главе республики и активно поддержана всеми членами Совета», — заявила руководитель ведомства.



10 декабря, на очередной сессии Госсовета Чувашии по утверждению бюджета республики на предстоящий год, министр финансов Михаил Ноздряков заявил, что законопроект о «детях войны», предусматривающий меры поддержки, правительством готовится, сейчас документ направлен для согласования в прокуратуру.

По данным отдела социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района, удостоверения, дающие статус «дети войны», на сегодняшний день получили 1003 жителя Шумерли и Шумерлинского района. Всего в двух муниципалитетах порядка 2400 граждан попадают в эту категорию.



Что необходимо для получения документа? В связи с распространением коронавирусной инфекции массовый очный прием граждан в отделе социальной защиты населения временно приостановлен до особого распоряжения. Прием заявлений осуществляется в дистанционной форме — через портал госуслуг, на электронный адрес отдела, в письменном виде посредством почтовой связи либо по предварительной записи. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих дату и место рождения, место проживания заявителя. В случае направления заявления и документов по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.



Как отметили в отделе социальной защиты населения, граждане из группы риска (в возрасте старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также лица с симптомами острых респираторных вирусных инфекций) могут обратиться в отдел только в дистанционной форме.



По всем возникающим вопросам звоните в отдел социальной защиты населения по телефонам 8(83536) 2-28-65, 2-34-94. Специалисты всё разъяснят и помогут.

Ольга Дмитриева.