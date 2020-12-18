Энергетическая отрасль является основной, базовой отраслью производства и позволяет создавать комфортные бытовые условия для людей. 22 декабря, в самый короткий день в году, энергетики будут отмечать свой профессиональный праздник. В их числе и работники Шумерлинских городских электросетей, благодаря которым в наших окнах всегда горит свет. Ведь, несмотря на тяжелую ситуацию на предприятии, они продолжают выполнять свою работу.



В преддверии Дня энергетика мы адресовали несколько вопросов директору предприятия Алексею Борисовичу Россейкину.

Алексей Борисович, что Вы можете сказать об энергетических объектах и электрических сетях Шумерли на сегодняшний день?

В преддверии праздника хотелось бы поделиться приятными новостями, но, к сожалению, развитие энергомощностей в городе не соответствует запросам 21 века. По большинству трансформаторных подстанций резерва электрической мощности либо не имеется, либо он находится ниже рекомендуемых значений (40-25 %). Кабельные и воздушные линии, выполненные еще по проектам 60-80-х годов, также не позволяют передавать увеличенную нагрузку. Кроме того, электрические коммуникации в Шумерле характеризуются большим процентом износа (более 65 %).

Несмотря на все эти трудности, Шумерлинские горэлектросети всегда стараются максимально быстро ликвидировать имеющиеся проблемы. Кроме того, перед нами стоят задачи по увеличению надежности сетей, внедрению новых технологий и оборудования, направленных на снижение потерь в сетях и безопасность энергетических объектов.

Несмотря на все эти трудности, Шумерлинские горэлектросети всегда стараются максимально быстро ликвидировать имеющиеся проблемы. Кроме того, перед нами стоят задачи по увеличению надежности сетей, внедрению новых технологий и оборудования, направленных на снижение потерь в сетях и безопасность энергетических объектов. Наверняка, в столь сложных финансовых условиях, в которых предприятие находится в последнее время, каждый шаг дается с трудом. Но все же… Чем еще занималось предприятие в 2020 году, кроме своевременного устранения возникающих проблем?

Мы продолжили работу по постановке на баланс города Шумерли и приемке в эксплуатационную ответственность безхозяйных энергетических объектов. В 2020 году были приняты 68 единиц кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ общей протяженностью 13,73 км, 13 единиц воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ общей протяженностью 9,93 км, 2 единицы комплектных трансформаторных подстанций суммарной мощностью 200 кВА.

Что Вы можете сказать про коллектив предприятия? Несомненно, ваши работники достойны лучших слов, ведь они выполняют свои обязанности в любых условиях…

Благодарю за слаженную работу каждого сотрудника. Их труд, их руки, их умы — сила нашего предприятия. Особых слов благодарности заслуживают ветераны энергетической отрасли. Они много лет были преданы своему делу и за это время создали мощную профессиональную кадровую основу.

Работа энергетика — особенная. Это отрасль из тех, которые не замечаешь, пока все в порядке, но в то же время одна из самых важных. Мы принимаем непосредственное участие в жизни и развитии энергетической системы города. Я уверен, что накопленный годами опыт, наши знания, а также энергия молодежи способны разрешить все имеющиеся проблемы.

Беседовала Татьяна Александрова.