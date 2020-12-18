Глава Чувашии презентовал календарь, посвященный Году строителей оборонительных рубежей

18 декабря в Доме Правительства прошло рабочее совещание по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

На нем участникам совещания был презентован настенный календарь на 2021 год, оформленный в символике памятного Года.

«Вы видели новый календарь? Даже Администрация Главы Чувашской Республики включилась и календарь издала. Кстати, интересно получилось», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Календарь выполнен в красном цвете. На нем изображена карта Чувашской Республики с нанесенной схемой прохождения Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В верхнем поле издания также обозначены важные факты о строительстве: 380 км – общая длина сооружений в республике, 17 лет – минимальный возраст привлекаемых рабочих, 6 участков военно-полевых строительств, 171 450 мобилизованных рабочих.

Сами страницы календаря содержат основные памятные даты исторических событий 1941—1945 годов с фотографиями и документами тех времен.

Источник: чувашинформ.рф