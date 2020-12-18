В Чувашии решили не лишать детей новогодних праздников

Новый Год у детей будет. Однако утренники пройдут исключительно в группе или в классе, сообщила вице-премьер республиканского правительства – министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева в пятницу на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

«При этом массовые хороводы и игры в образовательных учреждениях, театрах, учреждениях допобразования исключены, чтобы дети, родители, бабушки не пересекались вместе в одном месте», — сообщила вице-премьер.

Напомним, в прошлую пятницу руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подчеркнула, что новогодние утренники разрешаются только без участия родителей и без привлечения лиц из иных организаций, с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами.

Источник: чувашинформ.рф.