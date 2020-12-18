В городах – дефицит свободной земли

В конце прошедшей недели в Чебоксарах прошло совещание по вопросам обеспечения многодетных семей земельными участками. Свои доклады о положении дел и предложения озвучили заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Ирина Крылова, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев и заместитель министра финансов Павел Иванов.



По состоянию на 1 декабря на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлено более 15,6 тыс. многодетных семей, получили участки 8850 семей, в том числе в текущем году — 257. Наибольший процент обеспеченности многодетных семей земельными участками достигнут в Канашском, Шумерлинском и Яльчикском районах. Низкие показатели зафиксированы в Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах и Цивильске. Основной причиной невыполнения показателей остается недостаточность на территориях отдельных муниципальных образований свободных земельных участков, пригодных для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.



Обсужден также вопрос возможности оказания альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления земельного участка, в том числе денежная компенсация. По предварительным данным, введение данной меры предполагает выделение из бюджета суммарно почти 2,5 млрд рублей. По сведениям Минфина Чувашии, принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. Рассмотрение вопроса о принятии альтернативных мер поддержки многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков требует дополнительной проработки.

Минэкономразвития Чувашии.

В тему

Земельно-семейный вопрос

С 2011 года в России действует федеральный закон, по которому семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить в собственность земельный участок. Аналогичный закон был принят 1 апреля того же года в Чувашской Республике. Уже тогда многие муниципалитеты Чувашии ощущали нехватку земель для этой цели, особенно города.

На текущий момент в Шумерле процент обеспеченности многодетных семей бесплатными земельными участками составил всего 37. Это чуть выше показателя столицы республики (34 %), Новочебоксарска (33 %) и в разы меньше, чем в Канаше (74 %) и Алатыре (88 %). По информации отдела земельных и имущественных отношений администрации Шумерли, на данное время обеспечена земельными участками 101 семья из 261-ой, состоящей в реестре учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Сотня за прошедшие с начала действия закона время…



В текущем году многодетным семьям в собственность было предоставлено 17 земельных участков. Для этих целей администрацией города был освоен свободный от застройки массив по переулку Зеленому (сформировано 6 участков) и завершены работы по сносу расселенных многоквартирных домов по улице Стройучасток (еще 6 участков). 14 семей отказались от предложенных им участков по причине несоответствия их требованиям и отдаленности от центра города.



Возможности администрации для реализации закона сильно ограничены. Хороших земель под индивидуальное строительство, подходящей площади и с наличием коммуникаций, в центре просто нет. На 2021 год запланирован снос расселенных многоквартирных домов по улицам О. Кошевого, Маяковского и Стройучасток.



Помимо работы на муниципальной территории, администрация города искала пути устранения сложившегося земельного дефицита за ее пределами. Несколько лет назад на землях Шумерлинского сельского поселения, на так называемом «шумерлинском поле» между городом и деревней Шумерлей, были сформированы и переданы в собственность городским многодетным семьям 45 участков. С запросом администрация Шумерли выходила на администрацию Шумерлинского района и после, однако предложенные районом земельные участки вряд ли будут востребованы у горожан, так как расположены на территории Краснооктябрьского и Нижнекумашкинского сельских поселений и отнесены к землям сельскохозяйственного назначения. Отсюда напрашивается вывод о целесообразности введения в качестве меры поддержки многодетных семей денежные компенсации вместо предоставления земельных участков.

Наталья Игнатьева.