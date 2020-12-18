В вузах Чувашии сохраняется дистанционное обучение

Студенты вузов Чувашской Республики пока продолжат обучение в дистанционном формате, как и учреждения дополнительного образования. Такое решение было принято сегодня на региональном оперштабе по COVID-19.

«Ситуация по коронавирусу в республике стабильная, но с небольшой тенденцией к росту числа инфицированных, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Вера Головач. — Учреждениям допобразования и высшего образования рекомендовано сохранить действующие ограничения до улучшения эпидемиологической ситуации».

Тем не менее тенденция заболеваемости в образовательных учреждениях региона идет на спад.

«За неделю количество выявленных случаев в школах снизилось с 111 до 95, в детских садах – с 50 до 28», — отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева.

Ранее мы сообщали, что учреждения допобразования Чувашии начнут работать только после праздников

Источник: чувашинформ.рф