Владимир Путин сообщил о создании структуры по развитию внутреннего туризма

Об этом Президент России Владимир Путин сообщил 17 декабря во время большой пресс-конференции. Он подчеркнул, что уже создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма в стране.

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки о дальнейшем развитии государством региональных направлений туризма.

Президент заверил, что власти отдают себе отчет в том, насколько развитие внутреннего туризма важно и для государства.

Между тем Чувашия стала одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма. Глава региона Олег Николаев не раз отмечал уникальность промышленных предприятий республики. Республика сможет достойно представить себя в этой программе.

Напомним, в начале декабря Правительство Чувашии и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию этого направления. А к проработке маршрутов промышленного туризма в Чувашии подключат студентов.

Источник: чувашинформ.рф.