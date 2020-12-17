Олег Николаев: перерабатывающие сельхозкооперативы должны появиться во всех районах республики

Такую задачу поставил Глава Чувашии Олег Николаев во время круглого стола «Малое и среднее предпринимательство на селе», который прошел сегодня в Чебоксарском районе.

Отсутствие переработки заставляет людей продавать произведенную продукцию если не за бесценок, то намного ниже рыночной стоимости, обратил внимание руководитель региона.

«Создание производственных сельхозкооперативов позволяет повышать добавочную стоимость продукции, будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий в целом. В бюджете следующего года мы предусмотрели120 млн рублей на поддержку этого направления», — сообщил Глава Чувашии.

Руководитель региона напомнил, эта работа согласуется с посылом президента России по увеличению производства экологически чистой отечественной продукции и созданию «зеленого» бренда.

Ранее мы сообщали, в Чебоксарском районе появится сельскохозяйственный клубничный кооператив. При том 90% стоимости проекта, оцененного в 2,2 млн рублей, финансирует бюджет. Летом Олег Николаев посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Арины Платоновой в деревне Хозандайкино, которое занимается выращиванием клубники в промышленных масштабах.

Источник: чувашинформ.рф