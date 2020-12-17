Олег Николаев вошел в российский ТОП-50 медийных персон 2020 года

По итогам уходящего года Глава Чувашии на 39 месте медиарейтинга упоминаний в российских СМИ. Данные опубликованы на сайте независимой российской исследовательской компании «Медиалогия».

С 1 января по 15 декабря 2020 года в средствах массовой информации Олега Николаева упомянули в 87 430 сообщениях.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 60 тыс. влиятельных ТВ, радио, печатных и Интернет-СМИ, а также информационных агентств.

Кстати, рейтинг открывают Президент страны Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: чувашинформ.рф