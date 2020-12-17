«Конфетный» поезд отправился из Чувашии в Китай

Сегодня из Чебоксар в Китай отправился грузовой поезд с кондитерскими изделиями кондитерской фабрики «АККОНД».

Состав, включающий 44 контейнера с конфетами и вафлями общим весом более 1100 тонн, проследует по российским железным дорогам до пограничной станции Забайкальск, а затем до пункта назначения в Китае – города Цзинань, провинция Шаньдун.

«Это первый полносоставный контейнерный поезд, организованный на Горьковской железной дороге, для экспортной отправки российских товаров из Чебоксар в Китай», — рассказала журналистам начальник Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания Горьковского ТЦФТО Елена Ашаева.

Ожидается, что сервис ускоренных контейнерных перевозок станет работать на регулярной основе. В 2021 году со станции Чебоксары планируется отправлять по одному поезду в месяц.

Транспортное решение с отправкой контейнерных поездов со станции Чебоксары доступно и для других предприятий Чувашии. При этом для клиентов могут быть разработаны индивидуальные маршруты и расписание перевозок.

Ранее мы сообщали, что по итогам 10 месяцев текущего года экспорт сельхозпродукциичувашских производителей уже превысил 30 млн долларов.

Источник: чувашинформ.рф