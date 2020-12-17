Глава Чувашии поручил создать виртуальную витрину продукции чувашских производителей

Онлайн-базу местной продукции из Чувашии под единым брендом, которая покажет их уникальность, разнообразие и экологичность, помогут создать опросы населения и взаимодействие с производителями.

Такую задачу перед Минсельхозом Чувашии сегодня поставил Олег Николаев на встрече с сельхозтоваропроизводителями в Чебоксарский районе.

«Дальше с этим сформированным прилавком можем по-разному работать и его продвигать, — подчеркнул Олег Николаев. — Современные цифровые платформы позволяют тут же выходить и доходить до любой точки. Главное, в этот процесс включаются все больше игроков».

Сейчас республиканское правительство ведет переговоры с федеральными сетями магазинов о так называемом формате «магазин в магазине», когда выделяют отдельный прилавок для определенного бренда.

Кроме того, развивают и другие современные формы продвижения продукции. Так, совместно с Россельхозбанком прорабатывается создание маркетов по современным стандартам.

«Это уже более глобальные площадки, где могут присутствовать одновременно разные форматы продвижения продукции: от фуд-корта до прямых поставок от фермеров», — уточнил Олег Николаев.

Руководитель региона призвал местных товаропроизводителей глубоко погрузиться в эти процессы, которые, в конечном счете, принесут выгоду и пользу всем.

Ранее мы сообщали, что при поддержке Минсельхоза Чувашии запущена онлайн-платформа Россельхозбанка «Свое Фермерство», которая объединяет фермеров республики и покупателей. На ней размещены два направления продажи продукции через интернет магазин: «Свое Родное» и «Свое Фермерство».

Источник: чувашинформ.рф